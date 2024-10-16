施政報告前夕 股市急瀉贈興

新一份《施政報告》今日發表，外界都將焦點放在取締劣質劏房、協助青年置業一類民生議題上，其實經濟議題才是最重要，畢竟授人以魚，不如授人以漁。然而，港府向來救市乏力，即使中央推出增量政策帶挈港股急升，如今已無以為繼。昨日港股開市後愈跌愈急，一度跌938點，跌穿20,200點關口，為本月以來低位。恒指最終收報20,318點，跌774點或3.7%。

港股大起大落已成近期常態，雖然中央的增量政策公布後，先後由發改委及財政部長藍佛安主持記者會講解，可惜依然未有提及具體金額和實際政策，說多做少引發股市本周開市後持續下跌。港股周一收跌159點後，昨日跌幅擴大，下試20天線水平。大市全日成交2,612.88億元，跟上周二單日成交逾6,000億元史上新高，不可同日而語。

儘管外界認為這是港股急升後進入調整期，但港股低迷久矣，不少人對連日跌市變成驚弓之鳥。適逢《施政報告》今日公布，港府煞有介事沿用去年《施政報告》綠色封面，以「齊改革，同發展」為主題。講得好聽，但葫蘆裏賣的藥有效才是實際，最怕是「舊瓶舊酒」了無新意，在經濟逆轉之際無助振興市道，遑論救市。

眾所周知，由股市製造財富效應帶動各行各業永遠都是滯後，不可能同時出現。股市早前暢旺，不少人憧憬消費市道因此好轉，連帶樓市受惠向上，可如意算盤已隨港股回軟而打不響。不用精準的科學計算，單是走上街頭走一轉，已可見百業並不興旺，市民不捨得大手筆消費。舒適堡執笠，華潤堂結業，銅鑼灣、尖沙咀吉舖一街都是，足以反映一切。

面對此情此景，百業叫苦連天，港府卻一味叫人「識變、懂變、求變」，口惠而實不至。《施政報告》事前不斷放風，也是圍繞民生議題着墨。就算是講得最多的取締劣質劏房，恐怕也是令人失望，皆因不少友好傳媒已在吹風，指不可能一蹴而就，沒有十年八載不可能成事，降低市民期望。與此同時，樓市持續不振，港府減少賣地，庫房收入大受打擊，證明過去單靠賣地支撐財政的榮景已一去不返。港府若無切實可行的轉型措施推出，又無刺激市道的政策出台，香港經濟死翹翹的局面恐怕短期內無法可解。

說到底，港府最大的毛病是光說不練，不敢大刀闊斧敢於作為，一味飯來張口，指望「阿爺」打救。無奈內地經濟一樣隱憂多多，中央的「史詩級」救市起了一時的刺激作用，現已回復平靜，外國評論則繼續唱淡，認為地方債、空置房問題藥石難救。反而美股道指和標普再創收市新高，資金是否已從亞洲回流美國有目共睹。

環球股市風高浪急，世界各地並不太平，一旦中東戰火失控、油價攀升，通脹勢必猛增，股市勢必波動。香港作為外向型細小經濟體，絕對無法獨善其身。人無遠慮，必有近憂。港官一味小肚雞腸毫無遠見，本港經濟在亂世之中恐怕有排衰。