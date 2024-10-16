龍七公：歐堵華電動車 德國成受害者

歐盟成員國日前表決通過向中國電動車加徵關稅，27個國家之中，10個成員國支持，5個國家反對，12個選擇棄權，中國輸往歐洲相關國家的電動車，將須繳納最高45%的關稅，為期5年。正如事前分析，法國、意大利、波蘭等都投贊成票，提案無驚無險的被通過了。歐洲部分國家想藉這個議案展示他們對中國不友善的立場，藉此向美國大佬交差，但也因此引爆了歐洲成員國的分歧，德國被狠插一刀，後果勢陸續有來。

歐盟就向中國電動車加徵關稅的議案討論多時，27個成員國此前亦相繼交了底，日前的表決其實只是走過場。

說到表決議案，歐盟的民主化又成了笑話。歐盟雖然有27個成員國，但不少小國人口稀疏，結果話事權還是被幾個人口大國把持。例如，法國、荷蘭、意大利等擁有全歐盟約35%人口，只要他們同意，議案幾乎肯定會被通過；除非有十多個成員國，他們能夠佔歐盟人口多數，這樣議案才能被反對，但現在歐洲大部分國家均唯美國之命是從，這個情況根本不會出現。

搬起石頭砸自己腳 因此，議案獲通過早已被歐洲人消化了。畢竟歐盟討論這個議案時，除了一些國家以政治抗衡中國作最高考慮外，歐盟一些產業大國亦想保護自身的汽車工業，希望藉加稅設下一道分隔欄，以保護歐洲的汽車生產商及汽車相關的零部件產業。

中國早在歐盟討論議案時，已言明必會作出反制，總之，你做初一，我做十五。所以，在德國這種真正的汽車生產大國看來，歐盟通過議案根本是坑害自己人，只能怨政客多事兼壞事。

德國福士汽車（Volkswagen）的高層臨危呼籲，指歐盟對中國電動車加徵關稅，勢對德國汽車製造業產生不利影響。因為德國汽車大量出口到中國市場，很多工作崗位與此息息相關。對中國電動車加徵高達45%的關稅，勢必因為中國的反制裁而影響德國出口中國汽車的生意，該公司擔心業績將大受影響。

德國另一重量級車企平治（Mercedes-Benz）亦發表聲明，斥歐盟的反補貼關稅長遠會削弱一個行業的競爭力，直言歐盟委員會徵收反補貼關稅是一個錯誤，這可能會導致深遠的負面結果。平治沒有談及該公司出口中國的汽車或會被加稅，但車企業績受影響，汽車從業員的就業及福祉能不受影響嗎？德國的支柱產業受衝擊，該國又是歐洲經濟火車頭，歐洲人要搬起石頭砸自己的腳，誰又阻得了？

那麼事前已表態支持議案的法國、意大利、波蘭是怎麼想的呢？政府至上，或有之，但法國及意大利雖然亦是汽車生產國，但兩國的汽車成品與中國電動車市場不相同，攔截了中國貨，對這兩個國家或輕微有利，影響可被對沖，所以他們支持了，至於德國的利益，顯然被忽略了。