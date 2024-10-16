橫眉冷看：給旅遊單位的建言

當前世界大部分地區經濟欠佳，中國是地球村的一員，不可能置身事外，但內地旅遊業始終十分蓬勃，「五一」、「十一」的黃金周都有人滿之患，很多重要的景點一票難求。不過，世界旅遊潮流愈來愈重視「深度」，不少旅客不再滿足於到此一遊，而是希望對該景點有更深入的了解。

早前筆者隨朋友到安徽九華山一遊，這處佛教聖地遊客甚多，設施配套很完備，就連登山纜車路線也有兩條，但當我們進入最具代表性的寺廟參拜時，走到一些金燦燦的大佛像前，卻不知道是哪一尊佛，究竟是釋迦牟尼佛抑或藥師佛？寺內沒有詳細說明，即使一個小小的名牌也沒有。信眾們走到佛像跟前納頭便拜、五體投地，但如果問他們，你知道拜的是哪一位佛菩薩嗎？包準十居其九都不知道，你要想知道，就只能找寺內的出家人詢問。

內地不少旅遊點仍存在問題，當地旅遊硬體做得好，軟件卻仍未趕得上，莫說未能符合客人作「深度」旅遊的要求，哪怕是作「淺度」旅遊，也未必能達到他們所期望的標準。

旅客要想了解一處名勝古蹟背後的歷史，其中一種方法，就是光顧當地的景點導賞員。不過，導賞員往往是在大景點才有。譬如近日筆者到訪潮州，參觀據說是全國現存唯一的一座駙馬府。該景點遊客不少，很多人可能對傳統宅第的建築結構，以至古代駙馬爺的出身和成長背景感到興趣，然而，可能因為這類景點的商業價值不高，所以沒有收費導賞員可供僱請。既是如此，旅遊單位大可以考慮招聘義務導賞員，事實上，內地有大量文化水準高的退休人士，他們仍想貢獻社會。如果政府招募這類長者當導賞員，說不定求職信會像雪片般飛至。