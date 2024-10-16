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假牌車撞菜檔鐵閘 男子落網

荃灣有菜檔鐵閘遭私家車撞毀。（梁國雄攝） 荃灣有菜檔鐵閘遭私家車撞毀。（梁國雄攝）
荃灣有菜檔鐵閘遭私家車撞毀。（梁國雄攝）
【本報訊】本周一凌晨3時許，執法部門接獲報案，指一輛懷疑被套上假車牌的私家車，撞毀荃灣楊屋道與川龍街交界一間菜檔店舖的鐵閘，司機其後棄車逃去。
警員經調查後，同日於大埔區以涉嫌「刑事毀壞」及「行使虛假文書」，拘捕一名姓元（44歲）本地男子。據了解，菜檔疑因金錢問題，不排除事件與此有關。
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