元朗查40娛場 拘101人最細10歲

【本報訊】執法部門由今年9月30日至10月12日，展開代號「猛刀」的反罪惡行動，全力打擊青少年犯罪活動及黑社會收入來源。期間，警員突擊搜查元朗區共40個娛樂場所，包括酒吧、桌球室及遊戲機中心等，並搗破一個懷疑非法賭檔、兩個懷疑無牌酒吧及一個懷疑毒窟。

行動中，警員拘捕55男29女本地人、兩男9女內地人、以及6名非華裔男子，年齡介乎10至70歲，分別涉嫌「傷人」、「刑事毀壞」、「管有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在無領取牌照的地方飲酒」、「盜竊」、「行劫」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。

檢獲值6萬元毒品 警員同時檢獲約14克懷疑海洛英、約40克懷疑可卡因、約18克懷疑大麻、約3克懷疑氯胺酮、約4克懷疑冰毒、一批毒品包裝及吸食工具、800多支酒、6部釣魚機及其他賭博工具。檢獲的毒品總市值約6萬元。