查車搜屋 檢大麻花270公斤 黑幫毒鴛鴦就擒

執法部門根據線報，於本周一中午在元朗大棠山道，截查一名形迹可疑中年男子，在其停泊附近的一輛客貨車及木橋頭村住所，檢獲270公斤、總值約6,000萬元的懷疑大麻花，遂以涉嫌「販毒」拘捕該男子及單位內的中年女友。初步調查顯示，被捕人疑有黑幫背景，涉嫌利用村屋作儲存毒品倉及共同管理，毒品倉運作約一個月，估計該批大麻花藏於貨櫃經水路偷運抵港，再被分拆至全港各區的無牌娛樂場所銷售，毒品的來源地有待進一步調查。

新界北總區警員經情報分析及調查後，於本周一中午約12時，在元朗區展開反毒品行動。期間，警員於大棠山道截查一名形迹可疑男子，並在其停泊於附近的一輛客貨車內，檢獲約10公斤懷疑大麻花，經調查後以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名姓李（44歲）男子。

運作約一個月 貨值6000萬元 其後，李被押返其位於木橋頭村的村屋搜查，於屋內再檢獲約260公斤懷疑大麻花。行動中共檢獲270公斤懷疑大麻花，總市值約6,000萬元。

警員在該村屋內發現一名女子，經調查後相信她是被捕男子的女友，初步懷疑二人共同管理該個毒品儲存倉，因此以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名姓呂（43歲）女子。李、呂二人俱報稱無業，有人疑有黑幫背景，他們已被帶走扣留調查。據了解，涉案村屋樓高3層，被租用約3個月，地下用作擺放雜物，二樓有兩個儲物室用作儲存大麻花，3樓則被用作居所。該村屋沒有特別設備用作闢除大麻花氣味，但安裝了遮光布遮擋陽光，該批大麻花不排除被放置於貨櫃內經水路運抵香港，涉案男子擬準備駕車前往派貨斷正。

執法部門表示，該批大麻花估計儲存約一個月，其數量頗大，相信該村屋屬於一個較有規模的毒品儲存倉及分銷中心。而該批毒品相信供應港九新界各區，毒販透過中介人分拆至無牌娛樂場所出售，其來源仍在調查。販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第一百三十四章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。