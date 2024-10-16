截出口走私遠洋船 檢音響電腦4000萬元

本月初，海關檢查兩個報稱載有衣服及廚具、由香港出口至泰國及柬埔寨的海運貨櫃。由於X光影像可疑，與申報的貨物不符，經檢查後揭發內藏大批未列艙單貨物，包括音響、電腦、手錶及其他電子產品，總值約4,000萬元。初步調查顯示，今次檢獲的物品，過往曾是走私到內地的熱門產品，不排除不法分子用迂迴路線，先把貨物運到東南亞國家再偷運到內地，一旦成功料可逃稅約500萬元。該兩個貨櫃並非同一走私集團，案件仍在調查，暫未有人被捕。

今年10月2日，海關根據風險評估及情報分析，揀選兩個由香港經遠洋船分別出口至泰國及柬埔寨的貨櫃進行檢查。該兩個貨櫃各自報稱載有衣服和廚具，不過其X光影像顯示貨物的深淺程度不一，與經申報的貨物資料不符。關員其後打開貨櫃作詳細檢查，結果發現貨櫃內載有大量未列艙單貨物，包括音響、電腦、手錶、相機及其他電子產品，估計市值約4,000萬元。

料輾轉運至內地 藉以逃稅 海關表示，不法分子把走私貨物混雜在正當貨物中，相信是藉此逃避執法人員的偵查。另外，今次檢獲的音響及其他電子產品，過往曾是走私到內地的熱門產品，不排除不法分子嘗試採取迂迴路線，先把貨物走私到東南亞國家，其後再偷運至內地，若然成功偷運，料可逃避約500萬元的稅款。海關仍在調查該批貨品的來源，現階段暫無證據顯示該兩個貨櫃屬同一走私集團，相信彼此並沒有關連，案件仍在調查，不排除稍後有人被捕。

海關會繼續打擊走私活動，與其他地方的執法部門交流情報，適時採取聯合行動。海關提醒市民走私屬嚴重罪行，最高可被罰款200萬元及監禁7年。