部門三跑聯合演習 模擬起火疏散

【本報訊】香港國際機場三跑系統最快於今年底前啟用，機場管理局昨晨聯同民航處、消防處及公立醫院等逾20間機構和政府部門代表、超過1,000名人員，首次在重新配置的中跑道，舉行飛機事故及救援演習。演習模擬一架載有120人的離港客機，在中跑道滑行時突然引擎起火，以測試緊急事故的應變能力。

測試緊急事故應變力 演習於凌晨2時開始，模擬一架載有120人的離港客機，在中跑道滑行時突然中止起飛，飛機煞停期間，其主起落架塌下，機身與跑道碰撞後右邊引擎起火。航空交通管制指揮塔人員立即啟動失事警報，機管局亦即時啟動機場緊急應變中心，以便不同部門及機構協調及溝通。消防處等緊急應變部門，迅速抵達現場展開滅火及救援、醫療、傷者運送及其他支援行動。

演習亦模擬受傷旅客及機組人員獲救後被送往4間公立醫院；無受傷旅客則被送往機場的旅客接待中心，辦理入境及海關手續後，再送往為演習而在機場設立的親友接待中心。演習於上午6時結束。機管局機場運行執行總監姚兆聰指今次演習可測試並熟習在三跑道運作下，於重新配置的中跑道處理飛機事故的緊急程序及應變準備。

機場每年會舉行超過100次演習、練習及培訓講座，亦特別為三跑道系統運作，額外增加50次演習，內容涵蓋不同運作事故及緊急應變場面，包括惡劣天氣、系統故障、設備失靈、公共衞生事故及保安事故等。