2警長疑瞞財仔債 呃遮仔會借貸59萬

【本報訊】兩前警長涉嫌在申請延遲退休時隱瞞個人債務，並向警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）詐騙貸款逾59萬元，其中一前警長更拖欠71萬元未還。廉政公署昨日分別起訴兩名前警長，兩人獲准保釋，並將於明日在西九龍裁判法院答辯。

均申延遲退休 兩宗案件的被告分別為關家俊，52歲，前警長；及林江龍，48歲，前警長。兩名被告涉嫌在申請延遲退休時隱瞞個人債務，以及多次詐騙香港警察儲蓄互助社（儲蓄互助社）貸款共逾59萬元。兩人各被控一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。兩名被告亦分別被控6項欺詐罪及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後發現兩名被告於2021年4月份申請參加延遲退休計劃，但涉嫌在申報表格上訛稱沒有任何未償還債務，當時從未受破產或「個人自願安排」所規限。但兩名被告當時各自尚欠財務公司及儲蓄互助社債務共約45萬元及24萬元，亦涉嫌隱瞞曾經受「個人自願安排」所規限。

另外，關家俊於2018年至2022年間，多次向儲蓄互助社申請貸款。其中5次申請時，涉嫌虛報自己沒有向其他銀行或財務機構貸款；申請第6筆貸款時，亦涉嫌訛稱自己每月只需償還6,500元債務，但實際上他須向財務公司還款13,000元。關的6次申請共獲儲蓄互助社批出共逾53萬元貸款，惟當時他尚欠一間財務公司約34萬元至62萬元。林江龍則涉嫌於2018年7月向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬元，誘使儲蓄互助社批出一筆約62,000元的貸款。