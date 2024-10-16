醫健：健康在您手：過渡性房屋裏的More Than a Roof

近年，社會及市民對於居住的需要及定義有所不同，歐洲房屋設計獎項更設「More Than a Roof」（不僅僅是一個屋頂）範疇，意思是房屋並不只有提供住處的功能，而是可提升住戶的生活質素與促進社會共融。在香港，過渡性房屋可說是其中一個將此理念具體體現的例子。

香港的過渡性房屋項目的住戶主要為基層人士，相似的背景容易建立共鳴和聯繫。在房屋設計上，集中的居住及公共設施的設計，也使住戶的溝通變得便捷。透過社福機構的參與，可充分利用這些空間開展社區活動，進一步促進鄰里之間的互動與合作，加上社工支援，推動居民對社區的聯繫。

例如我們的住戶華哥，從一名退休電工師傅，在社工的鼓勵下，成為了社區的維修義工。他的技能不僅協助了其他住戶有關維修上的實際疑難，更促進了鄰里間的合作與互助，體現了社區力量的凝聚。

此外，透過由義務師傅帶領的家居維修訓練，讓30多名婦女學習了基本的維修技能，為她們未來「上樓」至公屋的生活增添實用的技能。這些合作及溝通不僅提升了住戶的生活技能，透過在活動建立圈子，更為居民提供了精神上的長久支持。

其實，不僅是過渡性房屋，房委會今年九月亦提出「幸福設計」指引，希望在未來的公共房屋設計上能夠進一步顧及住戶的需要。隨着社會進步，房屋項目須為有需要人士帶來「有瓦遮頭」，解決即時的居住問題外，更重要的是為住戶帶來豐富的社區生活、教育機會和相互支持的網絡，提升生活質素的同時，建立持久的信任和關愛。

聖雅各福群會社會房屋計劃主管 黎浩勤

聖雅各福群會