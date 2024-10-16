十一長假122萬內地旅客訪港

【本報訊】內地旅客趁十一長假訪港，帶動本港經濟。政府昨指十一長假共有122萬名內地旅客訪港，較去年同期增27%，亦較五一假期增13%。期間有1,050團訪港內地旅遊團，當中八成留港過夜，又引述餐飲業指長假期期間業界營業額達20億元，按年升5%，稱今年十一活動順利，會再檢視關口管制、交通安排、人潮管制及活動安排等問題，作進一步改善。

辦逾400活動優惠 政府續指，十一長假期期間，不同部門和機構和地區代表共舉辦超過400場活動及各項優惠，其中半價戲票吸引近19萬人進場看戲，較去年類似活動多22%；康文署博物館及藝術場地免費開放則吸引約6萬人次；亦有443萬人使用交通工具的不同折扣優惠。

另外，八達通卡有限公司昨公布，十一長假期期間「旅客版手機八達通」的零售消費金額達一億元，活躍用戶數量較去年同期多兩倍，整體消費額亦較去年同期多3倍。公司營業及市務總監李玉兒表示，隨着內地旅客消費模式演變，更多旅客喜歡「深度遊」，例如到訪茶餐廳、冰室等小店。長假期期間，小型餐飲店佔八達通有關餐飲行業的總交易額近四成。