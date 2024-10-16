危駕重創單車童 私家車司機認罪

【本報訊】一名13歲男童於去年5月在大埔公路推着單車橫過馬路時，遭一輛私家車撞倒，其後一度昏迷。涉案私家車司機昨日在西九龍法院（暫代區院）承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，須還押至12月10日判刑，以待控方為事主索取進一步醫療報告。

還押至12‧10判刑 62歲被告王本方，報稱是退休人士。他被控於2023年5月6日，在大埔大埔公路元洲仔段近燈柱EA4004，在道路上危險駕駛車輛登記號碼NX4419的私家車，引致麥姓男童身體受嚴重傷害。

案情指，2023年5月6日晚上10時許，13歲的麥姓男童，在行人交通過路燈為綠燈時，推着單車過路。被告駕駛私家車，沿大埔公路元洲仔段往吐露港公路方向駛去，違反交通燈號，進入行人過路處，之後私家車左邊擋風玻璃撞倒麥。被告私家車的行車紀錄儀拍攝到事件過程。

案情續指，事主不省人事送院治理，其顱骨凹陷骨折，須留醫至同年8月14日出院。警員於案發後到場查問，被告稱：「我聚完餐準備返屋企，去到紅綠燈嗰度，砰一聲就撞到佢，跟住我停咗喺度，我完全睇唔到有架單車」。涉事路段車輛限速50公里，法證驗視後，認為被告車速在碰撞前約61公里至67公里。驗車主任指，車輛沒有機件故障。案件編號：DCCC 39/2024