3狎智障女成孕 7旬翁表證成立

【本報訊】一名七旬男子疑3度帶輕度智障的女子到其元朗住所，再於對方不情願的情況下，無使用安全套跟她性交。女子最終懷孕，需接受墮胎手術。涉案男子否認3項「與精神上無行為能力的人非法性交」罪，案件昨在區院續審。控方舉證完畢，法官練錦鴻裁定其中兩罪表證成立，一罪表證不成立。被告不作供，亦不傳召證人，法官將案件押後至10月17日續審，料會作結案陳詞。

事主需進行墮胎手術 現年71歲的被告陳建青，沒有報稱職業。他被控3項「與精神上無行為能力的人非法性交」罪，控罪指他於2022年2月至3月某日、同年7月9日及7月某日與Ｘ非法性交。Ｘ於案發時為30歲。

據控方開案陳詞指，Ｘ患輕度智障，其父親在元朗區經營食店，Ｘ會到店舖幫忙。被告不時光顧食店，因此結識Ｘ。2022年7月9日Ｘ外出，期間遇上被告，被告帶Ｘ到其元朗住所，並與Ｘ非法性交。事後Ｘ懷孕，需接受人工流產手術，其後證實被告為生父。被告於被捕後在警誡下指，Ｘ曾向他索取200元，他以為Ｘ是妓女。案件編號：DCCC 428/2023