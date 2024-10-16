梅艷芳母遭入稟申破產 12‧17提訊

【本報訊】已故樂壇天后梅艷芳的母親、現年101歲的覃美金（梅媽），於2012年被頒令破產，其破產期於2016年完結。至周一（14日），梅媽再被律政司入稟高院申請破產。司法機構網頁顯示，案件將於12月17日下午作提訊。

有關文件禁外界查閱 本案呈請人是律政司，答辯人是覃美金。由於破產文件不准外界查閱，未知梅媽被呈請破產原因。翻查資料，過往梅媽因屢次興訟要求一次過取得梅艷芳遺產，最終因敗訴而欠下巨額訟費。2011年被代表她打官司的「趙司徒鄭律師行」入稟高院追討200多萬元律師費，但梅媽聲稱代表律師在遺產案中無盡力協助她，且隱瞞證供導致她敗訴而拒付。律師行遂向高院申請頒令梅媽破產。

至2012年，法官頒判決指，根本沒有任何證據證明律師在遺產案中有任何欺詐行為，基於梅媽在沒有任何抗辯理由下，即時頒令她破產。直至2016年破產期始完結。

2017年，梅媽再遭兩名呈請人入稟作破產呈請。兩人是梅媽於2012年破產時由高院委任，擔任她財產受託人的會計師，聲稱被她拖欠約10萬元費用和3萬元利息。同年呈請方確認梅媽已「找數」，決定撤銷破產呈請，獲法庭批准。案件編號：HCB 7053/2024