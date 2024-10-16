大熊貓龍鳳胎穩定成長 盈盈母性漸強

【本報訊】大熊貓龍鳳胎成市民關注對象，至今已出生兩個月的大熊貓姊弟無論食欲、排便及成長皆穩定。海洋公園動物及保育主管祝效忠昨日出席一個電台節目時稱，姊弟本月初開眼後已能矇矓看得見周圍環境及護理團隊，待聽力進一步發展後就會知道身邊更多事物。

祝又指，大熊貓寶寶開眼後，行為上沒有太大分別，全在嬰兒床上爬行。牠們現時聽力仍不好，估計半個月至一個月後，待聽力進一步發展後，就會知道更多身邊事物。至於牠們的媽媽大熊貓「盈盈」，祝指牠是新手媽媽，團隊由最初每3日至5日將姊弟，輪替交給「盈盈」照顧，到目前每7日至10日才轉換一次。他又透露現時「盈盈」的母性愈來愈強，照顧期間會放心將寶寶放在地上，自己進食或休息，但當寶寶稍有動靜或發出聲響時，「盈盈」就會馬上上前檢視寶寶。