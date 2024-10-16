動植物園9猴不治 解剖驗毒尋「兇」

【本報訊】位於中區的香港動植物公園發生動物離奇集體死亡事件，8隻不同品種的猴子於周日（13日）同告死亡。政府周一（14日）稱再多一隻白面僧面猴離世，令死亡猴子總數增至9隻。園方指已暫停開放園內哺乳類動物區，並進行全面消毒及清潔工作。文化體育及旅遊局急召開跨部門會議應對，表示將加快解剖及毒理化驗，希望盡早找出元兇。有專家形容9隻不同品種的猴子同時死亡十分罕見，推測可能與生活環境、食物中毒和傳染性疾病有關。

指區內80隻哺乳類動物健康 文化體育及旅遊局局長楊潤雄於周一就事件召開緊急跨部門會議，聽取多個報門報告最新情況，並討論下一步工作。文體旅局表示，公園內的哺乳類動物區暫時關閉，涉事鐵籠亦已完成全面消毒及清潔；目前園區內共80隻哺乳類動物健康情況正常；相關人員亦健康正常，為審慎起見，員工會穿着合適保護裝備工作，並密切留意自身身體狀況。

當局昨日再表示，要盡早找出9隻猴子的死亡原因，包括解剖及毒理分析，得悉專家已開始工作，希望盡快完成毒理化驗，以得知死因，對症下藥處理，將積極指揮及統籌，如有新發展及相關措施，將會盡早公布。

註冊獸醫林珮表示，引致動物突然死亡的原因有很多，有待解剖進一步確認，如動物的排泄物等分泌物可以積存傳染病毒，當其他動物進食受這些分泌物污染的食物或水源，有機會被傳染。林續指，動物也有機會食了除害劑或有毒物質而中毒死亡，如水源或食物儲存方法出問題，或遊客餵食有毒食物，例如朱古力、牛油果及果核等。

中大生物醫學學院講師鄧美娟則指，園方暫停開放哺乳類動物區之後，仍然有猴子死亡，認為可以撇除遊客錯餵食物引致中毒，推測猴子是否受病毒感染。她又指，猴子亦有機會因受到蚊蟲叮咬而感染細菌，認為園方應安排獸醫檢查其他動物的健康情況。