3賊潛工廈單位 狂擸50東部箱龜 值500萬

擺放位置瞭如指掌 3分鐘快閃離場 昨日上午10時許，一名姓陳（40歲）職員，返回荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈一單位上班時，赫見單位大門鎖頭被撬毀，內裏飼養的50隻、總值約500萬元的東部箱龜不翼而飛，遂慌忙報案求助。警員接報到場，翻查有關「天眼」錄影，發現3名年約40歲、俱穿着黑色衣物的本地男子涉案，正設法追緝他們歸案。

根據有關「天眼」片段顯示，昨晨約8時16分，3名身穿黑衣男子，其中兩人戴口罩，進入單位內即大肆搜掠，從一列白色膠箱內取出龜隻放入手提袋內。由於他們犯案手法專業，對目標龜隻擺放位置瞭如指掌，似乎十分熟悉現場環境及對龜隻早有認識，因此不排除是熟人所為，竊賊逗留約3分鐘後得逞離去。

不排除熟人所為 資料顯示，東部箱龜屬雜食性，於野外以蚯蚓、蝸牛及各種野菇為主要食物，另外漿果、小昆蟲和植物莖葉等亦是其日常食物。人工飼養一般可以餵食蟋蟀、麵包蟲、小魚等，也可飼以香菇、洋菇、青菜和水果。牠們食量頗大，野生個體可以活到40至50年。

今年3月11日美國司法部曾公布，一名53歲香港男子涉嫌參與全球寵物黑市貿易，從美國向香港走私受保護野生物種東部箱龜，因此被聯邦大陪審團起訴4項違法出口商品罪。一旦罪成，每項罪名的最高刑罰是10年監禁。美國司法部指出，東部箱龜是美國東部森林地區的原生物種，在美國中西部也有孤立族群，受美中兩國簽署的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）保護，這種烏龜在美國國內及寵物貿易市場備受青睞，特別是內地和香港。