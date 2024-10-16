維他命C護膚品無維他命C

【本報訊】維他命C精華標榜能美膚、抗氧化、抗衰老，甚至有美白淡斑等作用，但消委會測試17款標示含維他命C精華液的樣本，其中12款有標示維他命C濃度，但10款的測試結果比標示的濃度低0.2%至6%，而在5款無標濃度的樣本中，一款更沒檢出維他命C。該會又指，部分濃度過高未必安全，另有7款檢出歐盟限用的香料致敏物，檢出量普遍超出歐盟《化妝品法規》應作出標示的上限，但個別卻沒列出相關成分。

測試的17款樣本售價由港元101至1,580元不等，平均每毫升或每克售價則介乎3.4至52.7元，相差逾14倍。消委會發現，MISSHA Vita C緊緻提亮收毛孔美容液既無標示維他命C含量，測試結果更顯示產品不含維他命C。另外在有標示含量的樣本中，Kiehl's Powerful-Strength-Line-Reducing Concentrate標示含12.5%維他命C，但測試僅檢出4.5%，相差6%。

17款樣本 逾4成香料致敏 消委會參考海外研究報告指，維他命C濃度介乎10%至20%的護膚品，可增加其穩定性及皮膚穿透力，有5款樣本介乎此濃度範圍，另有4款濃度亦接近10%。該會另指超過40%樣本合共檢出7種歐盟限用的香料致敏物質，其含量均超過歐盟應作出標示的上限（0.001%），惟4款樣本沒有在包裝上標示所有或部分相關成分。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，已發信向不含維C產品的廠商查詢回應，但未獲回覆，亦已轉交海關跟進。她又提到，香港天氣較熱，維C較易氧化並破壞產品功效。

「Kiehl's」品牌集團解釋，維他命C並不穩定，濃度會隨着時間而降低，其他儲存條件，包括溫度、光線以及測試方法等因素都可能影響維他命C的穩定性，導致測試含量出現變化，並已向消委會提供產品測試報告作證。