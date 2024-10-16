perFIT促簽同意書 消委會倡舊客主動提出疑慮

【本報訊】perFIT接管已結業的舒適堡業務，日前開始提供同意書予舒適堡會員簽署，當中列明最多只會提供36個月健身會籍服務。消委會總幹事黃鳳嫺昨日表示，理解新商戶接手複雜業務，可能認為過往合約太便宜，並且提出新的條款。她認為消費者應該主動向商戶提出疑慮，商討後續處理方法，但是相信部分涉及金額較低的會員認為「好過完全無晒」。

應考慮自身及法律情況 黃提到，現時該會接獲約5,000宗投訴中，有8%至9%涉及金額達10萬元或以上，最高為202萬元，涉及多個合約，內容較為複雜，需要檢視才知剩餘價值，但相信相關客戶考慮會較多，建議簽約前要考慮自身及法律情況，又認為現時並無簽約時限，「算是人性化處理」。

對於新商戶稱其法律責任限於盡量提供剩餘服務，黃表示，全包底從商業角度來說未必能成事，認為條款保障商戶無可厚非，但希望透過該會溝通及調停，盡量為消費者爭取權益，她又稱感受到新商戶有誠意處理問題。