近4年200宗婚宴投訴 有場地突改裝修

【本報訊】婚禮是人生大事，但是不少新人喜事變勞氣事。消費者委員會在2021年至上月一共接獲200宗婚宴服務相關投訴，涉及場地於預訂後突然裝修令風格大變不合新人心意、婚宴餐飲服務合約用字不清晰惹來爭議，以及商戶未能安排實地視察卻要新人先落訂，不合意亦不能退款等。

投訴人陳先生得悉A商戶婚宴場地不會裝修後，簽訂合約預訂，並繳付13萬元訂金，惟A商戶餐廳其後大翻新，裝修風格與之前差異極大，亦未能改至集團旗下其他場地舉行。A商戶一直沒退訂及賠償損失，最終A商戶在消委會介入後才退回全額按金，但沒有額外賠償。

另一投訴人王先生選購B商戶的自助餐婚宴套餐，並繳付共5萬元按金。直至王繳付尾期按金時，商戶職員突然問到兩個小時用餐時段的安排。王先生稱合約列明下午5時至晚上10時半為自助餐服務時間。職員解釋一向只提供兩小時的自助餐服務。B商戶解釋，兩小時用餐安排是避免影響婚禮及考慮衞生。經調停後商戶願意於整個晚宴時段均供應食物。

倡業界加強溝通 適時提供資訊 消委會指，業界應積極加強與消費者溝通，加強培訓職員以真誠的待客之道為新人提供更具人性化的服務，亦要適時提供具體和準確的資訊。消費者簽訂合約前應先向商戶多了解場地設施與餐飲細節安排，亦應確認有關安排及收費都已列明於合約內，並留意當中是否容許簽訂後對服務內容作更改及相關期限。