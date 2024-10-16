超市現縮水式通脹 90%貨品原價減量

消委會倡參考外國做法 列明每單位價格 不少市民都感覺生活成本飛漲，但又未聞企業宣布加價。消費者委員會昨日公布新一期《選擇》，透過該會的格價平台檢視了超市62件食品、日用品及寵物食品，揭發58件貨品均有價錢不變、但分量「縮水」現象，港人變相遭「縮水式」加價。消委會指，市民現時付出同一價錢的購貨量較年前少了1.3%至30%不等，當中以糖果、餅乾及零食佔24件，分量減少由2.3%至17.5%；其次為個人護理用品，有10件貨品同價可獲的容量或重量減少了2.9%至19.9%。該會強調，「縮水式通脹」影響民生，不少國家有相應管制措施，違者可被罰款。建議本港零售商參考外國超市和商舖的做法，在貨架上列明每件貨品的每單位售價，方便消費者比較不同容量或重量貨品的價值。

消委會整合「網上價格一覽通」格價平台2021年1月至2024年7月的數據，擷取在超市網站顯示有容量或重量改動的貨品，發現家樂氏香甜玉米片重量由原本250克，減至175克，減幅達30%，售價雖稍為下降，但前後半年比較，變相加價約22%。三花牌10條裝熱狗腸（純豬肉腸），重量由250克減50克至200克，減幅達20%，零售價前後半年計變相加價12.8%。另有4款貨品的容量或重量「逆市增加」。

消委會提醒消費者，部分相同品牌卻屬不同味道或系列的貨品，其容量或重量調整幅度均不盡相同，以花王Merries嬰兒紙尿片為例，由初生至加大碼共5個尺碼，片數減幅介乎9.1%至15.6%，尺碼愈小減幅愈大。另外，日清合味道2款不同味道的杯麵，重量原本同為75克，經調整後的重量分別減少了4%及1.3%。

夾心餅縮水加價 每10克升26% 另外，即使貨品的容量或重量減少，但有消費者反映價格不跌反升。消委會根據廠商提供的建議零售價計算出貨品的每單位建議零售價，若以每10克/毫升/片貨品計算，39件獲廠商提供建議零售價的貨品中，有16件的每單位售價錄得10%或以上的實質升幅，當中以糖果、餅乾及零食以及個人護理用品為主，其中升幅最高的麥維他Club朱古力夾心橙餅，重量不但由176克減至154克，建議零售價更由$33.5增至$37，即每10克的售價較其重量變動前上升26.2%。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，從消費者的角度當然「容量愈多愈好、愈平愈好」，但廠商普遍有不同理由調整產品容量或重量，例如改善廠房生產線，統一全球產品規格，甚至有廠商明言生產成本上漲，但不想加價，只好減量。她認為事件的重點是要保障消費者知情權，「不是不給你改重量」，方便消費者格價，但是次發現情況不太理想，促改重量時清楚標示一段時間。

廠商有責任標示改動 增透明度 消委會又指，「縮水式通脹」影響民生，不少國家有相應管制措施，例如要求商家必須在貨品包装或店舖標示相關改動，在指定時間內向顧客展示改動詳情，讓消費者清楚知悉，違者可被罰款。認為廠商有責任在貨品包裝或銷售點，清晰列明貨品的容量或重量作出的相關改動，增加貨品資訊透明度，讓消費者能獲取正確資訊的權益；又建議零售商參考外國超市和商舖的做法，在貨架上列明每件貨品的每單位售價，方便消費者比較不同容量或重量貨品的價值，貨品的容量或重量有所調整亦應在店舖當眼處及網站內展示通知。

「三花牌」的分銷商表示，貨品重量由丹麥廠商決定，由於其他國家要求更改包裝，本港市場亦需跟隨；「花王」的品牌商表示，改變貨品的片數及價格後，有提供更多促銷活動；「日清」則指，貨品的重量變動是由於更改貨品配方；「麥維他」的分銷商指出，由於原材料費、物流費及工資上漲等因素，因此決定加價並同時縮減貨品重量。