中企撤走 議員倡當局「報喜也要報憂」

【本報訊】政府近年大力搶人才、搶企業，有議員不點名關注有「中資生活超市」撤出本港市場，指出整體本港內循環沒有起色，建議當局「報喜、也要報憂」；亦有議員建議關注背後原因和參考價值。當局解釋相關企業的咖啡業務沒受影響，有和落戶企業溝通並提供協助。另有議員問及為何相關政策着重協助內地中小企，指「有大先有細」應先吸引龍頭企業，當局則解釋，大企業一般有供應鏈自行解決問題，但中小企一般需要更多支援。

嘆本港內循環無起色 立法會相關委員會昨討論促進外來投資，投資推廣署在去年至今年首9月分別完成382和470個項目，總數852個項目已超越績效指標。議員梁子穎指近期有大型健身室結業，亦有「中資生活超市」撤出本港市場，指出整體本港內循環沒有起色，建議當局「報喜、也要報憂」，另一議員馬逢國亦有提及該中資企業撤出，又關注企業未能成功落戶香港及其參考價值。

投資推廣署署長劉凱旋解釋相關企業的咖啡業務沒受影響，指繼續有餐飲服務店舖陸續開幕，近年亦沒倒閉。商務及經濟發展局副局長陳百里則指企業落戶後有繼續和他們聯絡和探討，亦與不同行業傾談並盡量提供幫助。他指各行業正面對美元降息勢頭等周期性挑戰，以及旅客消費模式的結構性問題。他又指出政府推行盛事活動期望吸客，投資推廣署已盡力吸引外企，會繼續在不同市場吸引餐飲零售品牌。

議員陳祖恒指當局未有引進傳統優勢產業，又問及為何相關政策着重協助內地中小企，指「有大先有細」應先吸引龍頭企業。陳百里解釋大企業有供應鏈自行解決問題，但中小企一般需要更多支援。劉凱旋指在推進新質生產力時傳統產業會加入科技元素，政策在支援供應鏈時亦會間接幫助他們，而且內地中型企業亦不是細企業。

另外，議員黃錦輝問及美國眾議院通過要求撤銷香港駐美經濟貿易辦公室享有的特權時的措施，陳百里指本年首9個月完成的470個項目中，美國有44個、排第二，指出美方利益會最先受影響。他又指出3個駐美經貿辦對雙邊關係重要，又補充過去10年美國對本港有2,715億美元（約16,965億港元）貿易順差。他澄清現時未有正式取消相關特權，譴責美方詆毀《港區國安法》、干預香港內政。