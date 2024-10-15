冰鑑春秋：綠營還會搞大罷免嗎

基隆市長罷免案結果出爐，謝國樑以86,014張不同意罷免選票，力壓罷免方的69,934張選票，成功保住市長寶座。但民進黨與其側翼會就此死心，不再對藍營立委提罷免案了嗎？

從民進黨發言人的反應可看出端倪，卓冠廷提醒謝國樑，這樣的結果並無法掩飾上任以來，連續兩年施政滿意度都是吊車尾的事實，更無法掩飾將近7萬基隆市民投下同意罷免票的結果。意思是儘管謝國樑得到的支持度比2022年大選時還高，而罷免方得票還比蔡適應參選時低，但民進黨卻顯然沒有認輸，硬是要講成輸的一方是謝國樑似的。

其實「輸不起」向來是民進黨的優良傳統，當年韓國瑜一選上高雄市長，綠營側翼立刻成立粉專號召罷免，目的就是要幫民進黨奪回政權。這次罷免方提出的罷樑理由被一一打臉，到後來簡直荒腔走板，但依舊堅持罷免到底。而民進黨明明全體市議員力挺罷免，前市長、現任民進黨秘書長林右昌更是帶着全家跳下去狂挺，但卻死鴨子嘴硬不肯承認罷免和民進黨有關！明眼人都知道這就是民進黨一貫的套路，由側翼出面主導罷免，贏了就是公民勝利，輸了也不關民進黨的事，反正只要40%死忠力挺，民進黨就可以這麼一直玩下去。

事實證明，即使對謝國樑發起的罷免毫無道理，但就是有超過40%的人選擇無腦相信，這也就是民進黨可以在台灣倒行逆施的底氣。所以藍營若以為基隆一戰挫了民進黨的銳氣，會讓民進黨有所收斂，那就完全低估對手厚臉皮的程度了。

賴清德的個性就是硬幹到底，所以即使基隆輸得難看，民進黨仍舊會選擇大選時票數接近的選區嘗試罷免，國民黨也只有針鋒相對力抗到底，否則難免會落得當年韓國瑜的下場。