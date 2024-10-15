強詞有理：美日菲失望

在老撾舉行的東盟峰會降下帷幕，美國、日本和菲律賓大概都是失望而回。美國國務卿布林肯照例煽風點火，抹黑中國在南海和東海的維權行動，企圖離間中國與東盟的關係，結果自然無法得逞，東盟國家不可能上套。小日本更無聊，新首相石破茂不斷鼓吹「亞洲版北約」，只是換來一片冷嘲熱諷，以致在東盟峰會上連提都不敢提。菲律賓總統小馬可斯倒是精心準備了一番說詞，本想將南海問題擺上枱博同情，卻沒有獲得東盟國家任何回應，甚至最近和中國在西沙海域出現摩擦的越南也保持沉默。

東盟拒絕在大國博弈中選邊站隊，完全可以理解。中國既是強鄰，更是最大貿易夥伴，東盟沒有任何理由為了討好美國而得罪中國，畢竟這些國家正處於經濟快速發展的關鍵階段，與中國保持友好合作才是正道。中國作為全球第二大甚至可能已是全球最大經濟體，擁有超大市場和雄厚資本，可以提供諸多發展機遇，尤其基建實力傲視全球，在「一帶一路」倡議之下，為東盟國家帶來實質性的經濟利益和發展前景。中老鐵路、印尼雅萬高鐵、柬埔寨德崇扶南運河等等，說投資就投資，說動工就動工，速度和效率沒有任何國家可以相提並論。

反觀美國一向有破壞無建設，除了煽風點火製造混亂，根本無法為東盟提供太多實際利益。新加坡過去一直被視為美國的忠實盟友，近年則反覆強調不會選邊站隊；越南雖和美國打得火熱，但依然把對華關係視為頭等優先。這些例子說明，東盟領導人大多清醒得很，不會輕易被美國忽悠。說到底，國與國之間只有永恒的利益，美國口惠實不至，一味向東盟推銷意識形態和冷戰思維，注定是一廂情願。

遍觀東盟諸國，只有菲律賓甘願充當美國棋子，可惜其實力和影響力實在有限，充其量只能小打小鬧，掀不起甚麼風浪。小馬可斯在東盟峰會中備受冷落，其南海主張更被徹底無視，不知心裏有何感受？其實他應該知道，這就是充當美國棋子的下場，一旦沒有利用價值，必被徹底拋棄。

還是馬來西亞總理安華說得對，「我們是一個在複雜世界掙扎求生的小國，想把重點放在對我們最好的事情上。」對東盟諸國而言，最好就是和中國搞好關係，加強經貿合作，互惠互利，達致共贏。