龍吟虎嘯：賀錦麗何不照貓畫虎

連同上周六加州造勢會場外拘捕了一名持槍男子，美國前總統特朗普今次參加大選已遭到三次未遂暗殺，令他陷入前所未有的險境，隨時還會有N次暗殺風險。儘管對這數次未遂暗殺行動的刑偵顯示，皆屬「孤狼」行動，甚至「殺手」還有神經病，但依然令特朗普及其競選團隊心驚肉跳，還是要大力加強措施嚴防。

前兩次暗殺使用的都是步槍，此乃非常傳統的「小兒科」手段，以美國特勤局的防範，再用這種狙擊手的遠距離步槍射擊，一定很難成功。怎麼辦呢？「潛在的殺手們」、特朗普及其團隊、特勤局大概都會好好想想。結果還是特朗普及其團隊較聰明，居然想到需用飛機、導彈、裝甲車防範有人暗殺。

日前特朗普團隊聯絡白宮幕僚長和特勤局代理局長，要求「配備能夠擊落地對空導彈的軍機、有熱成像監控功能的無人機及軍事裝備和特殊裝甲車」，保護特氏參加競選活動。這麼高規格「處於戰爭狀況」的安保要求，「殺手」是誰呢？特朗普團隊認為是伊朗！他們認為，特朗普「面臨伊朗暗殺威脅」。有根據和「情報顯示」嗎？沒有！

當然，「沒有」也沒關係，分分鐘可以很輕易地造出一堆「有」來。還記得在特朗普手下做過國務卿的蓬佩奧之名言「我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊」嗎？這是美國政壇、政客、精英、情報機構等的共識。總統拜登自然也深得箇中三味，已同意特朗普要求，他說，「如果特朗普的需求在合理範圍內便沒有問題，但如超出便不應該得到」；同時不忘幽特朗普一默：只要特朗普不要求F15戰機便可以。

就選情發展而論，特朗普首次遭暗殺未遂，是得到不少「被暗殺」甜頭的，支持度暴升，輿論一面倒認為：若此時投票，特朗普百分之百當選。民主黨換帥後，特朗普與賀錦麗首次電視辯論後，兩人選情旗鼓相當，特朗普為了造勢，想出了要被伊朗暗殺、大陣仗加強保安的計仔。建議賀錦麗何不照貓畫虎，打打俄羅斯的主意？