坦言集：大國介入

剛剛美國增兵以色列，並加強當地的空防力量。美國在以色列本已有多個軍事基地，駐有美軍，應有防空能力。在周邊國家從沙特阿拉伯、約旦、阿聯酋、杜拜，到伊拉克等都有軍事基地。波斯灣與地中海東部、紅海亦派有海軍艦隊，有防空導彈裝備。在吉布提更有控制中東的空軍通訊與電子戰的基地（雖因中國設有海軍後勤基地在附近，可能作用減弱），區內全部駐軍在幾萬之數，為美軍第六艦隊、中部指揮區的領域，軍事覆蓋廣泛。

不過，巴以衝突開始，美國強大的軍力沒法壓制、阻嚇地方武裝對以色列的攻擊。2006年以軍進侵黎巴嫩南部真主黨時敗走，當前的攻擊同樣也制止不了真主黨，乃至哈馬斯和胡塞武裝的反擊，儘管以色列強橫，但也力不從心。

美國因而在經援、軍援和提供區域領空電子戰的保障外，也開始要為以色列被大規模空襲作出防範。伊朗最近的導彈攻擊，嚴重地暴露以色列空防之不足，一旦以伊大戰開始，伊朗必然傾全力炸以色列的空軍基地和導彈設施，打擊以色列的空戰能力來作防衞。美軍的加強介入，相信是為大戰作準備，其後應有更多美軍派駐，理由是以色列兵力不足，不耐久戰。

美國是公開和明顯介入，與烏戰中以北約為代表，大不相同。以色列對美國的重要性大於烏克蘭，後者稍勝阿富汗，仍然屬可棄的棋子。烏克蘭戰爭惡化，會是北約與俄羅斯之戰，但歐盟畏戰，大戰不易爆發。以色列屬美國的利益核心，因猶太人在美軍政企的深厚龐大勢力，以色列敗，美國必救，也必然接管。一是防內塔尼亞胡動用核武；二為罷退內塔尼亞胡，改變戰略，不鹵莽求勝，而是從長計議，重新部署，着眼中東大局，不依猶太復國主義者的宗教狂熱主張。

在這樣形勢下，俄羅斯應可助伊朗一力，俄伊最近的商議亦當集中這點。俄不用出兵，但一是擴大在敍利亞的空防，保障伊朗武器物資輸往黎巴嫩及其他地方武裝；二是加強與伊朗的軍事技術與經濟合作，增強對美以的抗戰能力。俄亦應設法保衞伊朗的核能設施，防以色列破壞。此外，中國可加強人道主義援助，其餘便是要看反以聯盟的地方武裝的表現。其中真主黨在黎南抗戰最為重要，但哈馬斯與胡塞武裝等打擊以色列境內，可破壞以色列的民心軍心，作用不小。