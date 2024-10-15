不滿咪錶跳得太快 躁客打的哥搶車逃

大埔揸到粉嶺 涉8宗罪落網 有的士男乘客昨日疑因不滿車上咪錶跳得太快，憤而在行駛途中襲擊司機；後者慘遭拳打腳踢，被迫將的士停在路邊，走出車外「避難」，未料該名男乘客竟然乘虛而入，自行將的士開走。警員收到報案，循涉事乘客預約的士時留下的電話號碼展開調查，其後在粉嶺尋獲該輛的士及疑人，從其身上搜出小量懷疑毒品及他人的身份證明文件等，並相信有人無牌駕駛，遂以8項罪名將他拘捕。

昨日凌晨約4時半，一輛載客的士沿大埔吐露港公路北行，至大埔南出口附近時，姓黃（28歲）的哥與男乘客懷疑發生爭執，期間有人拳腳相向，將黃男趕出車外，然後搶走的士往粉嶺方向逃去。

搜身檢毒品及他人證件 警員接報到場，經一番搜索後，未幾於粉嶺車站路發現涉案的士，當時車輛並無損毀痕迹，惟車內空無一人。至清晨約5時半，警員於祥華邨商場截獲涉事姓沈（39歲）男子，在他身上檢獲約1.35克懷疑大麻花、懷疑電子煙、懷疑屬於黃男的八達通卡，以及懷疑屬於他人的身份證明文件、銀行卡及駕駛執照；沈男亦未能出示有效駕駛執照，且證實為被通緝人士。

經初步調查後，警員以涉嫌「藏毒」、「管有第一部毒藥」、「普通襲擊」、「盜竊」、「管有他人身份證」、「無牌駕駛」、「未經授權而取用運輸工具」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕沈男；黃男嘴角受傷，協助警員兜截疑人後，再由救護車送院治理。

據悉，被捕人士是以手機應用程式預約的士服務，由九龍彌敦道前往粉嶺祥華邨。行車途中，他投訴的士咪錶「跳得太快」，口中不斷指摘，待的士駛抵事發位置時，有人更從後襲擊的哥。黃男遭對方毆打，只好將車停在路邊，然後落車閃避，詎料對方趁機搶車，繼而絕塵而去。警員根據涉事乘客預約的士時使用的電話號碼，成功鎖定的士位置，並得悉疑人下落，最後循線拘捕他。