借AI換臉網戀氹投資呃逾3.6億 拘27人

【本報訊】執法部門在今年8月收到情報，得悉有本地詐騙集團在紅磡一工廈單位設置跨境詐騙中心，經過連月調查後，上周三（9日）採取代號「暗語」行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「管有攻擊性武器」拘捕21男6女（21至34歲），包括集團骨幹成員。行動中，警員檢獲大量證物，當中有137部手機、41部電腦及伺服器，超過20萬元現金、屬於集團高層成員的奢侈名錶等；另於其中一名小隊隊長的寫字樓內搜出鐵通、鐵錘等武器。根據調查，案中受害人遍及內地、台灣、印度、新加坡及馬來西亞等地，騙款總金額超過3.6億元。

集團骨幹成員 具三合會背景 調查人員表示，涉事單位面積約4,000呎，估計詐騙中心已運作約一年，其門面設計、裝修及設備用品均與一般公司無異，但背後是受到一批具三合會背景的骨幹成員操控。該集團會招募本地大學主修數碼媒體的畢業生作為科技專員，又夥同海外詐騙分子及IT專才，建立虛假的虛擬貨幣投資平台，行騙時以網上情緣為起始，成員與受害人在社交平台初步接觸後，向對方傳送透過人工智能（AI）科技產生的照片，將自己塑造成外形、性格、學歷、職業等不同方面均條件吸引的人士，引誘不同地區的男性「落疊」。

專聘年輕高學歷 手冊教賣慘 由於騙徒使用深偽技術（Deepfake），在發展網上情緣期間，即使雙方有進行視像對話，受害人仍以為自己與一名條件優越的女性發展愛情關係，誤認對方是可持續發展的理想對象，繼而慢慢放下戒心。此時，騙徒才透露自己的投資技能，以虛擬貨幣投資作為幌子，欺騙受害人進行大額網上投資，過程中亦會展示偽造的獲利交易紀錄，訛稱投資已產生可觀利潤，甚至開始與受害人談及未來，製造幸福假象，誘使受害人乘勝追擊，加大投資。受害人直至發現無法提取本金及所謂利潤，方知受騙。

初步調查得知，集團會透過不同社交平台，以文員、打字員等工作崗位作招聘，通常會選擇年紀輕、學歷高的求職者。集團在培訓期間，除了每人分發一部手機方便「工作」，又會派發訓練手冊，教導「學員」如何設定悲慘背景。

求職者在受訓後加入行騙，他們會被分成數支隊伍，並有專屬隊名，同時由具黑幫背景的集團骨幹擔當隊伍領導者，監督工作情況，並於成員面對「樽頸位」時加以指點。

案中27名被捕人士大多為男性，但他們可以在支援人員的協助下改樣換聲進行視像通話，使受害人深信不疑。