性侵智障女成孕案 七旬翁：以為她是妓女

【本報訊】一名七旬男子疑3度帶輕度智障的女子到其元朗住所，再於對方不情願的情況下，無使用安全套跟她性交。女子最終懷孕，需接受墮胎手術。涉案男子否認3項「與精神上無行為能力的人非法性交」罪，案件昨在區院開審，預計審期5日。據控方指，被告在警誡下曾稱以為女事主是妓女。

現年71歲的被告陳建青，沒有報稱職業。他被控3項「與精神上無行為能力的人非法性交」罪，控罪指他於2022年2月至3月某日、同年7月9日及7月某日與Ｘ非法性交。Ｘ於案發時為30歲。

稱事主向其索取200元 據控方開案陳詞指，Ｘ患輕度智障，其父親在元朗區經營食店，Ｘ會到店舖幫忙。被告不時光顧食店，因此結識Ｘ。2022年7月9日Ｘ外出，期間遇上被告，被告帶Ｘ到其元朗住所，並與Ｘ非法性交。事後Ｘ懷孕，需接受人工流產手術，其後證實被告為生父。被告於被捕後在警誡下指，Ｘ曾向他索取200元，他以為Ｘ是妓女。

庭上播放Ｘ的錄影會面。Ｘ在會面中指，「阿叔」好高好大隻，皮膚很黑，沒有頭髮，手臂有紋身，並經常到舖頭買東西。7月9日，「阿叔」帶她坐小巴到他的住所，然後逼她進行性行為，過程中「阿叔」沒有使用安全套，她感到「好唔舒服」及痛楚。

除了該天外，「阿叔」還多次跟她性交，確實日子她已忘記，但她記得全部事件中，「阿叔」都沒有使用安全套，她感到不舒服，曾嘗試推開對方的手。據控方指「阿叔」即是被告。案件編號：DCCC 428/2023