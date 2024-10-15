串騙銀行7530萬案 中鐵建前董事提堂

總經理助理及2被告 獲免起訴將頂證 中國鐵建前董事鄭重，被指串謀詐騙銀行信用證涉款7,530萬元，因而被控一項串謀詐騙罪，案件昨日在區院開審，預計審期20日。控方指，被告知道貿易協議是一份貸款協議，涉及的信用證並不涉及真正的基礎交易。控方透露，中國鐵建總經理助理陳劍等獲發免於起訴書，將以控方證人身份作供。

65歲被告鄭重為中國鐵建（香港）有限公司前董事。控罪指他於2016年6月1日至2017年3月16日期間，在香港與王曉杉、劉慶龍、盧沛如、劉聰海、陳劍、陳健敏、楊寶英及其他身份不詳的人串謀，不誠實地向星展銀行有限公司申請發出3份以景泰建築工程有限公司為受益人的信用證，而明知不涉及真正的基礎交易；以及交出虛假檔紀錄，包括發票、裝箱單及貨運收據，以支持上述申請，從而使星展向景泰支付75,373,550元。律政司向陳劍、楊寶英及陳健敏發出免於起訴書，3人將會以豁免起訴證人身份作供。

控方：被告知貿易協議實為貸款 控方開案陳詞指，中鐵國際貿易（香港）有限公司是中國鐵建的全資附屬公司，被告自2005年6月25日起，獲委任為中國鐵建及中鐵貿易的董事，直至2017年10月12日。根據國務院國有資產監督管理委員會文件，所有國企都嚴禁進行無商品實物、無貨權流轉或原地轉庫的融資性業務。

2016年12月底，3個港鐵工程的分配商成達建築工程有限公司與被告等達成共識，中鐵貿易與成達簽署3份貿易協議，並作為成達的採購代理為其採購該3個港鐵工程的建築材料。翌年1月7日成達向中鐵貿易發出3張有關的訂購單，總金額為75,373,550元。同月9日，被告代表中鐵貿易，與景泰簽署了有關該3個工程的3份建築材料買賣合同，而景泰正是成達的總行政主任成立之公司。據被告於警誡錄影會面稱，他清楚知道3份貿易協議其實是一份貸款協議，若中鐵集團知道協議是借款協議，是一定不會批出，亦不能透過內部審計評審。

疑簽虛假文件 以支持信用證申請 控方續指，被告明知該等信用證並不涉及真正的基礎交易，仍簽署3份以景泰為受益人的中鐵貿易申請書。被告更簽署虛假文件紀錄貨物收據以作實中鐵貿易已收妥景泰運送的相關的建築物料，從而支持該3份信用證的申請。事實上，在所有關鍵時間，景泰並不是3個港鐵工程的獲授權供應商，從來沒有供應過在信用證申請書及相關交易文件上列明的相關建築材料，亦從來沒有運送過該相關建築材料至3個港鐵工程的建築地盤。案件編號：DCCC 479/2023