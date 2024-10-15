幼稚園雜費高達8187元

【本報訊】教育局昨日發布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2024/25學年》網上版，提供全港幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料，涵蓋全港約990所幼稚園的資料，較去年1,010所幼稚園少20間，當中包括在2024/25學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在2024/25學年的核准學費。根據概覽顯示，不少幼稚園的雜費索價仍然高企，最高更逾8,000元。以真理浸信會榮光幼兒園為例，上學年單是茶點費已高達3,780元，課本及練習簿收費則分別最高可達1,880及1,503元，計及其他各種收費後，一年雜費最高可達8,187元。

有多間分校的啟思幼兒園雜費亦同樣高於同業，以位於藍田的啟思幼兒園（匯景）為例，其去年的課本費用為3,524元，茶點費則介乎200至2,000元，計及其他費用，預計一年雜費為4,449元至6,424元不等。

概覽出爐 載師生比例等資料 《概覽》同時載列各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、售賣主要教育用品參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。《概覽》亦設有『對非華語學童的支援』及『對有特殊需要的學童的支援』欄目，方便家長參考。而所有參加計劃的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素，《概覽》會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至最近期的質素評核報告。