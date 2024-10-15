城大技術突破 零耗能把溫降

【本報訊】香港城市大學的研究團隊於新一代「被動式輻射製冷技術」上取得突破成果，將該款零耗能的科技延伸至瓷磚、路面與紡織品方面的應用，有助在建築物、道路及個人層面，於無電及無製冷劑的情況下達致降溫效果。近日該團隊獲政府「產學研1+計劃」撥款資助，已計劃於2026年底前建立生產線與相關生產設施。

由城大能源及環境學院曹之胤教授帶領的研究團隊，專注於研發被動式輻射製冷技術（passive radiative cooling，PRC）。曹教授指，PRC技術利用高太陽反射率和中紅外線發射率，通過反射陽光、將熱輻射發射至外太空，有效令物體表面自然冷卻，令其表面溫度可低於環境溫度至少攝氏兩度，而且可在零耗能的情況下降溫、製冷。

瓷磚瀝青紡織物可應用 團隊的最新研究將PRC技術擴展及應用於3項新領域，包括建築外殼、行人道與公共場所的製冷瓷磚、路面的製冷瀝青，以及製衣的製冷紡織物。製冷瓷磚具有多孔結構、由無機材料組成，對陽光和熱量的吸收率低，並可抵抗紫外線輻射引起的降解等，令這款瓷磚適合於戶外長期使用，有助建築外殼、行人道和公共場所減少吸收太陽熱力。

傳統瀝青材料會於白天吸收太陽輻射，導致路面表面升溫至最高達攝氏50度至60度。團隊研發的製冷路面材料，通過加入可反射更多陽光及降低路面溫度的無機顆粒，製冷路面材料將提高路面的太陽反射率和中紅外線發射率，其耐用性也適用於交通繁忙的城市道路。另外，團隊會研發一款可生物降解製冷/保暖雙模式紡織品，其使用的熱致變色顆粒，可按照室溫自動改變太陽反射率，從而在夏季提供製冷、在冬季提供保溫的功能。