工人科大外拉橫額 追6000萬欠薪

【本報訊】昨晨約9時，數十名工人拉起寫有「有汗出無糧出」標語的橫額，聚集於清水灣香港科技大學賽馬會集賢樓對開追薪。現場一名二判工人表示，受影響工人超過一百人，各自在科大宿舍地盤負責不同工種，自去年11月起，大判保華建築有限公司便未有發放工資，相信涉款總金額近6,000萬元。雖然多次追討，但大判始終未有支薪，工人因而發起今次示威追薪，盼對方能及早解決事件。

現場工人抗議期間，曾經拉起橫額於校內遊行，沿途高叫「還我血汗錢」、「收咗錢唔畀錢」等口號，雖然校內保安嘗試制止，但工人未有理會，繼續前進。工人浩浩蕩蕩前進至距集賢樓約300米外位置時，有科大人員到場了解，並相約各判頭在集賢樓開會商討事件，工人才願意停下等待消息。

涉逾百人 負責宿舍地盤 香港科技大學表示，早於年初得悉有傳聞指工程總承建商保華建築有限公司（保華）在香港其他工程的進度出現問題、並開始有分判商提出欠薪投訴時，已主動了解情況及提供適切協助，包括聯絡保華與分判商會面，並主動聯繫不同政府部門如發展局、勞工處等，期望能協助解決保華與分判商之間的糾紛。

大學在昨晨得悉有分判商工人在科大學生宿舍地盤聚集，投訴保華欠薪並要求與保華管理層會面，科大已即時作出協調，安排保華代表與各分判商會面。

大學理解分判商的困難，惟不希望事件影響大學的正常運作。科大將繼續與相關政府部門保持溝通以處理有關情況，並在可行的情況下向分判商提供協助，亦會密切監察事態發展，盡力確保學生宿舍項目能順利推進。