棚工接連墮斃 工會嘆為趕工棄安全

【本報訊】近兩個月內接連出現3宗有人從棚架墮下的事故，當中包括在周日（13日）發生，一男工人於何文田清拆棚架期間疑從15米高處意外墮下，送院搶救後不治，而據了解他當時有佩戴安全帶。工業傷亡權益會表示，過往涉及工友從棚架墮下的意外時有發生，當中的意外個案涉用「爬山繩」搭棚。現時全港工人每日都會搭2,000個棚架，不少公司為趕工，都會要求工人一日做「4、5轉，甚至6、7轉」搭棚工作，不少工人只顧搭好棚而選擇忽略安全。

工業傷亡權益會幹事劉家樂昨接受電台訪問時指，行內過去有很多指引，前線工作的文化是否跟足指引均成為問題。過去見到不少前線員工在趕工時，都將安全帶扣在自己身上，而不是扣上符合要求的獨立救生繩，劉家樂坦言「呢啲似乎係前線監工問題或工作文化而引起」。

揭用爬山繩 非全身式安全帶 被問到現時棚架工程意外的趨勢情況。劉家樂指過去經常發生棚架工程意外，如果完全牽涉棚工類意外的話，當中很多涉及不合適的安全帶。例如數日前在馬鞍山發生有棚架工人從單位墮下的意外，都不是使用全身式或降傘式安全帶，而是使用「爬山繩」，因為兩者設計始終不同。劉直言「如果真係去做工程嘅話，係要用獨立救生繩同全身式安全帶，因為要應用喺工程上，但爬山式安全帶本身設計唔係做嘢方面，所以其實有啲唔同，行內好多用緊呢啲爬山繩，而唔係用正式嘅安全繩」。

他又指爬山繩不符合指引要求，指引是要求全身式安全帶及獨立救生繩，「嗰幾單嘅意外就係爬山繩本身已經應付唔到，又或者用獨立救生繩前提係戴一個『羊眼圈』繫在裝置上，但大多數爬山繩未必有呢樣嘢，或者單靠水管或窗框『掹住』，其實好容易有墮下的危險」。他又補充，工人選擇爬山繩，有很多背後原因，例如較為方便、價錢較便宜及行內文化等，有時則是環境原因，例如大廈外牆沒有條件落爆炸螺絲裝「羊眼圈」等。