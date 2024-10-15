調查：80%人指車輛公眾充電設施不足

【本報訊】政府推動電動車，但配套設施嚴重不足。有工會公布的調查結果發現約80%受訪者指「公眾充電設施數量不足」，亦有超過70%受訪者認為「公眾充電收費過高」和「充電收費模式不合理」，建議政府推動優化電動車充電設施及完善相關法例。

議員陸頌雄聯同所屬工會多名區議員及香港電動車充電關注組在7月進行調查，收回333份網上回覆，昨公布《香港電動車用家充電習慣意見調查》 結果，發現81.8% 受訪者選用電動車的主要原因是「能源成本較低」，同時逾半51.7% 受訪者使用收費公眾充電設施。該工會認為降低車主充電成本能有效吸引更多車主轉用電動車，建議環境局推動各承辦商全面落實按量收費模式，包括修訂《香港規劃標準與準則》，而政府部門轄下停車場應帶頭盡快採用按量收費模式。

工會促擴大快充比率 該工會指目前公眾充電樁只有8,728個，距離《香港電動車普及化路線圖》「於2025年建成1.5萬個充電位」差距較大，而「中充」及「快充」只有6,745個，餘下的都是「慢充」，指《路線圖》僅列出充電樁指標，而未單獨列出各類充電樁的數目，未能如實反映公眾充電樁供應短缺問題，建議修訂《路線圖》並單獨列出3類充電樁的數目及披露平均功率；同時訂出時間表，擴大充電基礎設施建設並大幅提升「快充」比率，並增設非停車場的「超充」，包括考慮在油站加設「超充」。

陸表示，電動車電池充電的效率受多種因素影響，現行的「按時收費模式」不合理，有機會導致電動車車主支付更多的充電費用，又指政府對電力公司的監管存在灰色地帶，承辦商毋須披露充電樁的電費和服務收費，亦有機會造成充電價格高昂，降低市民用電動車的意欲。他期望政府考慮成立跨部門小組，協調和統籌涉及電動車的政策及研究，鼓勵更多個人及商用車輛轉用電動車，實現既定的碳中和目標。