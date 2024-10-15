中電70萬家庭用戶 2句鐘慳逾28萬度電

【本報訊】炎熱天氣下要慳電未必太困難，中華電力在8月舉辦節電活動，邀請超過100萬個家庭於指定的用電高峰時段減少用電。結果發現，有接近70%家庭慳電成功，在兩小時內共節省逾28萬度電，相當於減少112噸碳排放量。中電又稱，隨着智能電錶的安裝工作進入最後階段，預計在明年內完成，會推動客戶更智能化及有效地管理用電。

該活動名為「炎夏慳住賞」，邀請超過100萬個已接駁智能電錶的家庭於8月26日傍晚6時半至晚上8時半，即市民普遍用電高峰時段內，減少用電。成功慳電的客戶可賺取積分兌換獎賞。中華電力總裁羅嘉進表示，氣候變化令熱夜及酷熱天氣更常出現，令夏季整體用電量不時達全年最高水平。

此外，中電亦與13間物業管理公司合作，在超過480個屋苑推廣慳電資訊，透過前線物業管理人員和屋苑住戶專用的手機應用程式，鼓勵住戶參與活動，並在大埔及屯門兩個大型商場設置「智慳電有賞站」互動遊戲站，透過有獎問答遊戲介紹如何善用智能電錶功能管理用電，並邀請鄰近屋苑超過1.9萬個家庭參與。獲邀參與的家庭在慳電活動期間節省的用電量，較同區其他家庭多超過10%。

公司85%客戶轉智能電錶 中電自2018年底起，分階段為所有客戶安裝智能電錶。截至今年6月，電力公司已為客戶接駁了超過244萬個智能電錶，佔整體客戶約85%。客戶可透過流動應用程式及網站，查閱每小時用電量、預測用電量及設定個人化用電提示功能等。