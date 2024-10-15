馬會140周年誌慶 辦活動展覽回顧點滴

【本報訊】香港賽馬會由1884年成立迄今140周年。馬會昨日宣布，推出「與你並肩•昨天•今天•每一天」主題活動，分享與香港市民並肩同行的每個歷史時刻，活動包括「香港賽馬會140週年賽馬日」、兩輪六合彩金多寶及各項展覽等，與市民一起見證馬會與社會一起茁壯成長。

上財年回饋社會401億 馬會綜合營運模式，把賽馬及博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。以2023/24財政年度為例，馬會回饋社會共401億元，當中包括透過各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，向政府貢獻299億元，以及已審批慈善捐款102億元。馬會慈善信託基金亦是位居世界前列的慈善捐助機構。

為慶祝成立140周年，主題活動網站正式推出，除了回顧馬會140年來發展的難忘時刻，也分享了多個人物故事，細說馬會如何與香港市民和社會一起成長。

推兩輪六合彩金多寶 在未來數個月，馬會將推出一系列慶祝活動，重點活動包括，於10月20日沙田馬場舉行的「香港賽馬會140週年賽馬日」、於10月20日及10月27日的賽事，三T彩池均會注入800萬元多寶；兩輪六合彩金多寶，分別於10月22日及28日進行，估計每輪的頭獎基金可達7,000萬元。另外，11月10日會舉行馬會屯門公眾騎術學校開放日；以及舉行多項藝術及文化項目，包括11月8日至明年2月24日，在大館舉行「跑馬地：文化景觀」展覽等。