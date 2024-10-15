醫健：成視在人：公屋戶免費驗眼 擴至全港
青光眼是香港及全世界頭號不可逆轉失明的首要原因，惟青光眼在早期階段很難檢測到視神經退化。奧比斯及港大醫學院眼科學系去年起推出「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃，推行至今已超過一年，逾3,000人參加計劃。為了讓更多人受惠，有關計劃由原定只邀請南區、觀塘及大埔區的公屋住戶參與，即日起擴至全港各區，只要年滿50歲的公屋住戶即可參加。
年滿50歲 名額千個
計劃經過超過一年的實施，已為3,224名50歲或以上香港公屋住戶提供免費的全面眼科檢查，計劃使用的大學研究的專利技術ROTA （視網膜神經纖維層光學紋理分析） 提高對視神經退化的檢測準確性。截至目前，已有707人 （21.9%） 被診斷出各種眼部疾病，包括321名青光眼患者、221名白內障患者、179名老年黃斑部病變或視網膜疾病患者，和89名其他眼部疾病患者，需要轉介至眼科醫生作進一步治療，情況令人擔憂。
是次免費眼科檢查服務，誠邀年滿50歲的公屋住戶參與，只要到eyescreen.orbis.org網站預約，並上載有效住址證明即可參與，名額1,000個，先到先得。我們積極呼籲大眾關注眼睛健康，進行定期眼睛檢查，莫等待視力出現明顯惡化才尋求醫治。
奧比斯
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