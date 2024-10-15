醫健：成視在人：公屋戶免費驗眼 擴至全港

青光眼是香港及全世界頭號不可逆轉失明的首要原因，惟青光眼在早期階段很難檢測到視神經退化。奧比斯及港大醫學院眼科學系去年起推出「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃，推行至今已超過一年，逾3,000人參加計劃。為了讓更多人受惠，有關計劃由原定只邀請南區、觀塘及大埔區的公屋住戶參與，即日起擴至全港各區，只要年滿50歲的公屋住戶即可參加。