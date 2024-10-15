樂齡科技 議員質疑未獲廣泛應用

【本報訊】當局設立「樂齡及康復創科應用基金」，推廣應用樂齡科技，截至8月共批出7.5億元，並將於明年額外注資10億元，讓非院舍服務單位申請額外資助，購置合適科技產品供服務使用者借回家中使用。有議員質疑部分項目未獲廣泛應用或並不持續，當局指將繼續思考如何優化基金運用，以及善用已購入產品。

當局於2018年撥款10億元設立「樂齡及康復創科應用基金」，資助合資格安老及康復服務單位購置、租用或試用科技產品，以改善服務使用者的生活質素，減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力；去年施政報告則宣布基金將「加碼」，在2024/25年度額外注資10億元，加強資助合資格服務單位，並讓受資助的津助安老及康復非院舍服務的營辦機構申請額外資助，購置合適科技產品供長者及殘疾人士借回家中使用，提升其生活質素。

根據當局向立法會福利事務委員會提交文件顯示，截至今年8月，基金共批出約7.5億元，資助約2,000個服務單位購置或租用超過21,000件科技產品；當局亦正就額外注資擴大基金用途制訂相關實施細節，計劃於明年首季落實。

當局研優化基金運用 不少議員於昨日委員會會議上，就資助運用及成效提出關注，包括當局能否合理跟進或回收沒有得到使用的產品、樂齡科技能否有效令院舍做好藥物管理等。當局表示，會繼續研究優化基金運用，例如之前買下使用了一段時間的產品，可否給予其他單位使用。

當局自去年9月起擴展長者社區照顧服務券適用範圍，合資格體弱長者可使用服務券向認可服務單位租用輔助科技產品。

當局文件顯示，截至8月共約500長者人次使用租用服務，有議員質疑數字偏低。當局解釋，每個個案經評估後，會與長者訂立個人照顧計劃，包括生活上應使用哪些產品，認同未來可進一步加強推廣有關計劃。