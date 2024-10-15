合胞病毒死亡率較流感高 勿視作傷風感冒

專家料秋冬雙重夾擊 籲打針做好防疫 隨着本港踏入秋冬季節，大大增加呼吸道病毒傳播及感染機會。有醫生提醒，市民除流感外亦要提防呼吸道合胞病毒（RSV），因其死亡率、導致併發症的機會都較流感高，故絕不能視作一般「傷風感冒」。專家指，若被RSV及流感同時夾擊，病情惡化及死亡風險亦會大幅提升，建議高危人士應接種RSV和流感疫苗，以預防雙重感染。專家又預計流感個案會在聖誕後上升，RSV感染個案亦會在農曆新年後增加。

新冠疫情過後，呼吸道病毒的季節周期被打亂。疫情前冬季流感高峰期通常為每年1月開始，3月至4月左右確診數字便開始回落；但本港今年自1月中旬踏入冬季流感季節後，整個流感季節共維持了約8個月至夏天完結才結束。

RSV和流感均為本港其中兩大高傳染性病毒。流感潛伏期一般約一天至4天，主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，可用抗流感病毒藥物治療。RSV潛伏期一般約一天至10天，主要透過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具等物件而間接傳播。現時沒有任何抗病毒藥物可針對RSV，主要治療方法以支援性療法為主，嚴重者或會出現呼吸困難及進食困難情況，有機會需接受氧氣療法或管飼法。

港大醫學院內科學系講座教授孔繁毅表示，感染RSV後再感染流感的機會可增加超過兩倍。患者若同時感染流感和RSV，入住深切治療部的風險將倍增，故RSV感染絕不能被視作一般「傷風感冒」。有數據顯示，75歲以上長者在感染RSV後，不但較同齡的流感患者容易出現呼吸道症狀，出現肺炎的機會較高，加上需住院或入住深切治療部的機會也較感染流感的長者高，反映RSV感染症狀較流感嚴重。

長者高危 RSV可致心肌梗塞 RSV屬呼吸道疾病，但其實亦會影響心血管。全港現時分別約有逾70萬名及逾16萬名患者受糖尿病及心臟病所影響，佔本港人口逾一成。心臟科專科醫生張仁宇表示，這些患者會更易遭受RSV感染，並會增加入院及死亡風險。他解釋指，RSV會導致血管發炎因子水平上升，令血液變得濃稠，更易凝血，提升斑塊破裂的風險，當血液流經心臟時，便有機會形成心肌梗塞。

孔繁毅又指，要預防RSV最好方法就是接種疫苗，建議市民可開始接種流感疫苗，亦可選擇一次過接種RSV和流感疫苗。如果接種兩種以上的疫苗，需要視乎自己對疫苗副作用的抵抗力去判斷接種時間。至於60歲以上長者接種RSV疫苗之前，最好先諮詢家庭醫生的意見。