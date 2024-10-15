大熊貓孖B 料新春前後與公眾見面

【本報訊】海洋公園大熊貓「盈盈」早前誕下龍鳳胎，現時龍鳳胎姐弟已經兩個月大，並於本月上旬已經開眼。海洋公園昨表示，「家姐」和「細佬」現時的體重分別是2.7公斤和2.5公斤，牠們目前叫聲「有力、雄壯」，身體長滿黑白色毛髮。園方估計當龍鳳胎姐弟6個月大時，即約農曆新年前後，便可與公眾見面。

海洋公園研直播生活畫面 海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻大熊貓BB出世後，初時主要依賴盈盈的母乳，牠們滿一周後逐步轉為飲用配方奶，現時每天進食三餐，每次相隔8小時，餵奶後亦會幫寶寶掃風，幫助牠們打嗝吐出多餘空氣，避免嘔吐。

他又指，團隊共有6個護理員照顧一對大熊貓BB，在牠們出生至現時，主要先集中做好護理和「湊好BB」的工作，盡量在產房和育嬰室拍一些片段給公眾觀看，讓大家知道大熊貓BB的成長過程。現時正研究如何改善閉路電視系統，想在團體沒有太大的壓力下，透過直播給公眾觀看，直言「有團隊研究緊咁嘅問題，相信喺儀器、適時發放訊息嘅途徑，我哋一定會研究」。

被問到盈盈和一對子女的體重相差大，有何措施令牠們安全成長。祝效忠指在人工育幼和大熊貓媽媽盈盈湊BB的環境下，團隊預備了特殊工具幫助護理員操作。他指盈盈湊BB時「佢哋會瞓到好埋，當大部分唔食奶同未必喺排便情況下，就休息瞓覺，當時就預備咗一支高爾夫球棒，有一米長，有彎曲、有平坦部分，透過圍欄將BB撈出嚟，或將媽咪分隔」。

護理員指在他們觀察下，家姐相對溫柔和文靜，細佬的叫聲就「男仔啲」，比較粗獷。但牠們仍年幼，睡覺時間比較多，活動時間比較少，所以暫時未能有大分別看到牠們的真實性格。

另外提到盈盈生產後曾食欲不振。海洋公園表示，盈盈是高齡初產婦，「好似人嘅媽媽生完BB咁都需要坐月」，知道「盈盈」特別挑吃，故會為盈盈準備電解水及蘋果水。