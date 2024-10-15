動植物園9猴子 疑食物中毒不治

3隻屬極度瀕危 難推斷是否人為 香港動植物公園９隻猴子離奇死亡，包括3隻屬極度瀕危的棉頂狨猴。園內哺乳類動物區昨日起暫停開放，進行全面消毒及清潔。康樂及文化事務署會將動物屍體交予漁農自然護理署並進行解剖化驗，了解動物的死因。多個專家分析相信，牠們死亡較大機會由中毒所致，但難推斷是否人為故意所為。

康文署昨日凌晨約1時突然發稿表示，香港動植物公園前日有8隻動物死亡，包括一隻白臀長尾猴、一隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及３隻白面僧面猴。公園由昨日起暫停開放園內哺乳類動物區，以進行全面消毒及清潔工作，並等待化驗結果。及後港府再指一隻白面僧面猴於昨早離世，園方指另一隻白臀長尾猴活動反應及食欲有異於尋常，會觀察其情況。

鐵籠緊靠 或曾觸碰花草 本報記者昨晨到公園視察，哺乳類動物區已被膠帶及鐵欄圍封，並貼出相關告示，公眾只能遠距離觀看猴子。猴子們亦繼續於籠中攀爬、盪來盪去，與平常一樣。

分別有動物傳染病及公共衞生學者及獸醫向本報表示，猴子離世事出突然，較少機會因傳染病毒而致。反之，中毒的機會較大，因為公園設計較懷舊，數個鐵籠貼在一齊，而且猴子有機會接觸籠外，觸碰花草。他們推斷有機會有人餵錯食物，亦有機會滅蟲相關行動後，殘餘毒物流入籠中等。

中大生物醫學學院講師鄧美娟則指出，猴子為雜食動物，很多時候被公園餵飼水果，但遊客未必知道某些食物對猴子身體有害，例如朱古力，令牠們進食後集體中毒。她認為需要從管理層面審視有否疏忽。康文署則指會密切監察其他動物的狀況，公園內其他設施亦會如常開放。