一連5日演藝博覽展 60精彩項目盡呈現

【本報訊】首屆香港演藝博覽於昨日至周五（18日）舉行，匯聚本地以至全球的藝術界專業人士，透過多樣化的表演、工作坊和合作，促進參與者對不同文化的了解，進一步啟發更多可能性及鼓勵藝術合作，推動文化藝術交流。

香港演藝博覽（博覽）將上演超過60個表演藝術項目，包括16個「演博節目」、15個「國際精品演出」、12個藝團參與之「項目推介」節目及21個藝團或個人表演藝術家參與之「地表探索」節目。博覽亦公開徵集了全球305份「國際精品演出」提案，從中挑選了15個項目，呈現演藝的多樣性，當中包括來自香港和內地藝團及藝術家的5場演出及10場國際藝團及藝術家的演出。

體驗《琉璃之歌》 戲劇演奏 其中《琉璃之歌》的演博節目，由香港作曲家高世章策展、撰寫及作曲，並與日本布景設計師松生紘子合作，打造融合音樂、香氛和香水瓶的戲劇體驗，期間會伴隨雙簧管、鋼琴和弦樂四重奏演奏的原創音樂。

當局指，首屆博覽提供了一個備受矚目的平台，鞏固香港作為充滿活力的國際文化交流中心的地位，可讓參與者進一步賞析香港中西文化融合的獨特性。