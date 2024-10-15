舒適堡舊客簽perFIT新約 最多獲3年免費服務

【本報訊】已全線結業的連鎖健身中心舒適堡，早前獲醫療美容集團perFACE以perFIT品牌接管部分業務，其位於旺角及灣仔的分店早前已改名perFIT重開。perFIT昨日表示，開始提供同意書予舒適堡會員簽署，當中列明會員雖可免費在perFIT使用健身中心設施，直至原有的服務使用期完結，但最多只有36個月健身會籍服務，之後則需每月支付288元以使用旺角及灣仔perFIT分店服務。

旺角灣仔分店其後需付費 perFIT指，邀請舒適堡用戶簽署同意書，以確認客人同意及授權perFIT向舒適堡及相關收款機構，獲取、收集、使用、及保存客戶與舒適堡簽訂的合約及協議及個人資料。待客戶簽署同意書，確認客戶資料後，perFIT會與客戶再簽署使用服務的協議書。客戶簽署同意書後，perFIT需要3至5日確認客戶資料，之後會和客戶簽署確認客戶在perFIT使用服務的協議書。客人可以免費在perFIT使用已付款的餘下私人教練課堂。客人可以免費在perFIT使用健身中心設施，直至原有的服務使用期完結，之後可以每月288元月費使用旺角及灣仔perFIT分店服務。不過，perFIT僅會為受舒適堡結業受影響的會員提供最多36個月健身會籍服務。

perFIT強調，自己是與舒適堡完全沒有關係、完全獨立的公司，目標是打造全新品牌及全新消費模式，為客人提供全新體驗。今次為舒適堡客戶免費提供餘下服務（包括使用健身中心設施及私人教練課堂），是希望盡量為受舒適堡結業影響的苦主提供協助。

海關截至昨午4時，共接獲2,725宗相關舉報，涉及預繳健身及美容金額超過1.37億元。部門指會繼續密切跟進相關個案，發現違反《商品說明條例》時會執法。

消委會指，若餘下的合約年期不長、剩餘金額較低的健身服務客戶，或會較易接受3年服務期限和隨後月費的安排。至於牽涉金額較大的客戶，應在決定是否簽署同意書前，仔細考慮自身情況及法律權益。消委會留意到同意書要求客戶確認新商戶沒有向客戶提供完全取代舒適堡剩餘服務的義務，又指《條例》是否適用亦要觀乎此交易是否構成《條例》下的業務轉讓。至於供舒適堡客戶的美容服務同意書，消委會稱其並無3年的限制，客戶亦可光顧perFACE集團各分店。