港島食肆長假前後冇客到 周末夜市更恐怖

深圳澳門到處人群 港攤位活動唔吸引 雖然旅客逐步增加，但距離全年的目標人數尚遠，旅遊界指仍然需要追回落後。有議員更指在10‧1長假期之後，港島區有食肆晚市慘淡，更引述侍應員說周末情況更「恐怖」，質疑部分地區是否要放棄「周末市」，又指重陽節當日大批港人北上，尖沙咀冷清，尖東的餐廳員工多過顧客，反問政府如何增加過夜客。

距目標欠1200萬旅客人次 旅遊界早前指年初至今本港共約3,400萬旅客人次，距離全年目標的4,600萬人次，仍欠1,200萬人次。雖然10‧1長假期內地旅客有所增加，北上港人減少，但外遊的港人亦大幅增加，截至今年8月已超過180萬人次訪日，較新冠疫情前，即2019年創下的年度訪日最高紀錄高出20%。

議員江玉歡在社交平台貼文，指重陽節當晚到了尖東一帶走走，剛過了10‧1長假期，市面生意明顯回落，不少餐廳出現員工多過顧客，9時後的尖沙咀非常冷清，食肆即使有口碑也難以在夜市做幾轉生意。

重陽翌日，即周六她曾到深圳羅湖一帶及澳門，早上8時多羅湖關口已擠滿人，商業城內賣熟雞及燒豬的店舖在9時已準備就緒迎接人群，她坐地鐵到了華強路看看電腦商區，無疑深圳的地鐵便捷便宜，不少港人已慣了乘地鐵在深圳游走。

議員指深圳交通便捷便宜 澳門在這個長周末也不弱，她指9月份的酒店平均入住率達98%，不少酒店在重陽長假更錄爆滿。雖然零售業較以前稍遜，但到澳門享受酒店設施的旅客，而非純為賭場而來的顯著上升，在周日晚上9時左右的回港船票難求。她指到澳門旅遊的多數喜歡「食吓行吓」，坐船離開香港確實有種旅行放鬆的感覺，對於這類旅客，香港普通的攤位活動和Show相信吸引力不大。

她直指香港人慣了假期外出，這是難以逆轉，問題在於來港旅遊的人能否填補代替這群離港旅遊港人在港的消費額，相信最少希望來港的可逗留一至兩天，否則必須要問，為何澳門會較容易吸引過夜及願意消費的旅客？在重陽節長周末前，即上周三，她到鰂魚涌一間會所吃晚飯，當晚只有5至6枱顧客，離開時侍應員說周末更「恐怖」。她質疑除了尖沙咀、銅鑼灣及旺角，香港是否要放棄「周末市」？