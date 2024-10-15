情緒危機湧現 議員憂難揪隱蔽青年

【本報訊】青年的情緒問題備受關注。多名議員昨在立法會一個委員會上關注年輕人精神健康問題，有議員更指雖然有主動向外求助的受困擾年輕人，但相信有更多人情況嚴重、惟未能對外求助，問及當局應如何找到此類「隱性需協助」人士，當局則回應指會持續與相關政策局溝通。

指軍訓有效 倡增夏令營名額 立法會民政及文化體育事務委員會昨討論培育青年正向思維各項措施，議員陳仲尼指要解決年輕人精神健康問題，涉及社區、學校及家庭多個方面，問及當局會如何與其他政策局合作。當局回應指現時與教育局、勞工及福利局及涉及醫療範疇的政策局合作，設緊急精神健康問題處理方案，未來則希望持續舉辦不同活動，幫助年輕人建立正向思維。

另一議員陳凱欣則問及當局如何找到有情緒問題的「隱性需協助」人士，又指年輕人精神健康固然需要關注，家長教育亦不可忽略，因家庭問題會影響小朋友情緒，難以培養正向思維。

除了各政策局的協作外，議員陸頌雄認為軍事訓練對提升被動、負面的年輕人的精神健康很有效，希望當局爭取更多青少年軍事夏令營的名額。

根據政府提交委員會的文件指出，為培育青年正向思維，政府在2022年底推出兩項資助計劃，讓合資格的非政府機構，以不同主題舉辦活動。當局指兩項資助計劃首輪向11間非政府機構、合共批出約5,100萬元，各資助項目已於去年暑假陸續推出，截至今年8月，已有超過1.1萬個青年人次受惠。首輪計劃的各項活動將於明年中完成，當局計劃將於明年初邀請非政府機構申請舉辦新一輪資助項目。