70%年輕基層 脫貧失晒信心 悲家境埋窮根

工作教育機會欠平等 斥政策難助翻身 青年面對學業、就業、創業及置業等「四業」困難，外界批評政府的青年工作不力。最新的調查結果發現基層青年對向上流動感到悲觀，67.5%受訪青年對短期內脫離貧窮不抱有信心，有信心能在成年後不久脫離貧窮只有14%，更有高達86%受訪者認為香港社會階級差距很大，85.1%則認為政府有責任確保每個人都有「平等的工作和教育機會」；就社會因素而言，受訪者認為在社會向上流動最大的障礙分別是香港整體的經濟情況佔61.4%，而成績主導的教育方式則佔57.9%，個人因素方面，82.5%受訪者認為家境不富裕是向上流的最大障礙。

關注學童發展權利聯席進行年輕人對社會向上流動的觀感調查，以「生活機會」與「社會流動」 為調查框架，了解青年人對於在社會向上流動、社會整體向上流動的障礙等方面的意見。研究團隊收集114份由12至24歲青年作答的有效問卷，當中75.4%受訪者居於公屋，16.7%則居於劏房、板間房及過渡性房屋。

46%受訪者無把握入大學 調查亦發現45.6%基層青年沒有把握能升讀大學的資助課程，34.1%受訪者則不認為能升讀大學的資助課程，另外有40.3%青年亦對升學未有清晰的決定。在職志發展上，58.7%受訪者認為他們沒有充足資源掌握成年後的職志發展，42.1%受訪者亦指出對成年後的職志發展並不清晰。

當局於2022年起推行「共創明Teen計劃」，期望藉此推動基層青年向上流動，而這次調查中有33人（29%）曾參加「共創明Teen計劃」，當中54.6%受訪者表示對短期脫貧未有太大信心。聯席成員黃敏靈認為「共創明Teen計劃」在鼓勵青年參與發展式活動上確有成效，但其實學校及青年中心都能提供相關活動，加上計劃對象為中一至中四學生，但年輕人升上大專後仍需要支援，希望政府善用資源對青年扶貧作更長遠規劃。

團體倡設「兒童發展戶口」 聯席續指「共創明Teen計劃」期限只有一年，缺乏長遠儲蓄及累積資本目標，而且計劃名額嚴重不足，無法為青年提供足夠保障，建議當局於「共創明Teen計劃」加入扶貧目標，並設立「兒童發展戶口」， 真正扶助青年脫貧，另外亦需改善香港教育制度，增加資助學位課程名額，簡化申請學生資助的手續及放寬申請門檻，保障弱勢學生平等發展機會。