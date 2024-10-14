取締容易善後難 劏戶有苦自己知

行政長官後天將宣讀任內第三份《施政報告》，預料屆時會發表取締劣質劏房的新安排。歷屆政府念茲在茲都以房屋問題為重中之重，本屆政府致力取締劣質劏房，改善基層市民住屋問題，相信無人會反對，問題是要告別劣質劏房，政府是否有適宜措施、全盤計劃幫助劏房戶。要言之，是否有設身處地站在劣質劏房戶一邊？

根據關注團體訂立的劣質劏房準則及調查推算，香港目前約有3萬3千戶住在劣質劏房，高官在立法會回應議員提問，就話大原則不會令住戶流離失所，又指會「全面有序處理劣質劏房問題提出具體建議方案」。然而，高官制訂政策，往往不食人間煙火，未能見到基層劏房戶真正困苦之處。本報記者走訪劏房戶清哥，他獨居於旺角一個劏房單位，真實情況如何呢？他所居住的單位極細，目測不足70平方呎，相信會被劃分為劣質劏房，屬於要被取締的一類。

記者與清哥相約在大廈樓下見面，大廈外表並無異常，走上一樓才有電梯，原以為也不算太「劣質」，豈料走入單位內另有乾坤。甫進入便見銀灰色的鋼板圍繞周遭牆壁，只有一條僅容一人通過的走道，走兩步後轉彎就有三道門，估計是將原屬兩房戶型的單位間成三戶，清哥居住在右手邊的一道門內。如此奇特的間房方式，就連不時訪問劏房戶的記者也「嘖嘖稱奇」。房間一眼睇晒，一張雙格床、一張小飯桌、煮飯空間在門邊，加上長方形的廁所，便是整間房的配套。清哥坐在床上接受訪問，他指最近兩個月才搬到此處，以前曾住過違法工廈劏房、又住過唐樓劏房，但要與曱甴做「室友」，實在難以忍受，故現居的劏房對他來說已「好好多」。之不過，狹小的劏房月租4,000元，絕不便宜，雖然有安裝獨立電錶，但問及水電費時，清哥則指是由業主決定，「無辦法，個個業主都咁樣做，你點同佢拗呢啲少少錢呢。」清哥語氣，大有人在屋簷下之嘆！

清哥從事建造業，今個月雖然月入約兩萬元，但建造業開工不定，又要睇天食飯，試過一個月只得數千元收入，又要供養內地父母，收入不穩定令他從未想過申請公屋。他坦言「我唔想申請公屋就係驚要控制自己唔可以搵咁多，個個做地盤一定超出資產限額。」但清哥已54歲，難道餘生都要住劏房？

根據2021年的人口普查，大約三成多的劏房住戶月入兩萬元或以上，其收入已超出一人或二人家庭申請公屋的入息限額，也就難怪在普查中有48.6%住戶表示沒有申請公屋，當中近三成半住戶指不申請因他們「並非香港永久性居民」。於此可見，劣質劏房戶中各有各的難處未有申請公屋，試問政府如何處置他們？像清哥收入不定，又難以申請公屋，即使政府給予過渡屋，若地點偏僻，因工地不時轉換，太遠除了交通不便時間太長，更令他「交通費都蝕埋」。可見，政府要取締劣質劏房，應該有詳細計劃如何善後受影響的劏房戶。取締劏房不難，取締後怎樣善後住戶才是關鍵。清哥只是一個縮影，政府真要拷問「取締劣質劏房後怎樣」？他們會變得更安居樂業還是更加痛苦？