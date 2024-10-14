龍吟虎嘯：不再有任何顧慮負擔

第二次世界大戰結束至今，朝鮮半島在任何時期都是東北亞爆發戰爭的火藥桶，原因是北韓的存在和與南韓的關係，是美中蘇（俄羅斯）的大國博弈及尖銳對抗。與此同時，平壤在大國博弈中，還有自己的立場和方式，並不會任人擺布，不會完全依靠誰。

出於本是一個國家民族的歷史和血脈相連，北韓與南韓恩怨極深。而南韓在處理和北韓關係上，又是與美中俄剪不斷、理還亂；美中俄在東北亞的利益權衡，又都離不開對兩韓關係的考量，不過在敵我友之間，有一條主線是明顯的——北韓必須和中俄站在一起，南韓必須和美國站在一起；美國是北韓的敵人，是南韓的靠山。

南北韓之所以分裂，是因二戰之後蘇中勢力和美國勢力各據南北，因統一問題爆發戰爭。中國「抗美援朝」直接參戰，和美國為首的「聯合國軍」及韓軍打了3年，蘇聯則提供武器支援中朝，結果打了平手，劃分三八線停火，南北韓遂正式分裂，各自為國，在聯合國各有席位，朝鮮半島有兩個國家在國際社會完全沒有問題。

然而多年來，南北韓都沒有忘記、否認自己是一個國家及民族，都宣稱今後一定要統一；在「韓戰」之後的緊張關係不斷升級之時，雙方也都不忘「統一」議題，在北韓的金正日、南韓的金大中主政時代達到「高潮」，雙方為南北韓統一鳴鑼開道。惟金大中之後形勢逆轉，雙方又因「核問題」關係緊張。北韓在金正恩接班後，關係更加緊張，這時，北韓核武及戰略導彈頗見氣候，可以直接威脅美日韓。

在美國拜登政府主導下，美日韓又與中俄交惡，朝鮮半島時時有戰雲驟集。美日韓對平壤加大了軍事施壓戰爭威脅，北韓的回應則是一貫的：你狠，我比你更狠！平壤乾脆放棄統一，把南韓宣布為敵對國家。事實上，此舉是「配合」平壤隨時準備動用核武反擊美日韓，不再有任何顧慮，不再有任何心理負擔！