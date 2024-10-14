坦言集：經濟平衡

中國經濟首先要維持相對的平衡，保證經濟增長。二者看似協調，實際上可能會產生矛盾，主要是經濟增長是短期性質抑或是長期可持續。後者要求比較長時期的相對平衡，不讓一時的失衡轉化為結構性質。若不停地以失衡來應對失衡，掩蓋矛盾，或會演變成失控的結構危機。

相對平衡指的是市場供求，包括外貿和財政金融各個方面。一時的經濟增長可以依賴財政、金融、外貿與生產的赤字推動。但掩蓋失衡只是動用積累，製造實質和預期的新供應投入，或挪用體制外和別國的資源來增加投入，最後總是要償還透支的部分。償還過程艱辛，會觸動損害一些利益，強制之下容易引發政治的問題，衝擊經濟，破壞經濟增長的可持續性。

中國近年的經濟成功，是動用了積累的資源（人口紅利）與歷年的投資，也包括對本地資源的過度利用；後者表現在環保欠帳。但成功的另一部分是出口擴大，外貿盈餘，可同時也存在各種形式的資金外流。外貿順差可用以抵銷過度開發與過度消費，用額外的投資來作補償，但外貿順差未必長久。少了本地資源和消費過度發展製造的增長動力，中國經濟的增長與發展便面臨挑戰。

新質生產力和科技發展是否足可填補增長缺口呢？一如新質生產力，科研發展有一個轉化為實際經濟作用的過程，但不是任何科研的投入、發明都可以成功和完全轉化。尤其是國防科研主導的話，發展服務於戰爭，可一時刺激經濟，但戰爭把資源浪費，反倒擠佔了民生經濟的發展。

中國經濟放緩的另一效果，是難以依靠增量擴張來消滅存量的分配不均。政府要用更多資源解決社會不公，以避免社會與政治矛盾，經濟發展的戰略便大不同於高增長的粗放。與此同時，高增長時的浪費，包括房地產、城建，形成當前債務、維修的負擔，也不能繼續擴大投入，阻礙地方經濟的持續發展。政府增加財政資源來救市則擴大浪費，不救則經濟會蛻變為危機，政治影響惡劣、社會不穩。政府救市救地方經濟的資源投入會增大了財政金融的失衡，處理不好，後遺症嚴重，變成飲鴆止渴。

中國不能學美國等的債務經濟和金融泡沫發展戰略。國內經濟也要保持足夠的增長，科技發展可能遠水救不了近火，外貿因此會是關鍵的因素，但要有所創新。